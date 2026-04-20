Šapić: Neće biti probijanja rokova na novom mostu, bilo bi lepo da mu ja budem kum

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da neće biti probijanja rokova za izgradnju novog savskog mosta, nakon što se na tom gradilištu desila nesreća u kojoj je poginuo jedan radnik iz Kine, iako se nije eksplicitno osvrnuo na taj incident.

Podsetio je i da sutra počinju pripremni radovi za izgradnju tunela u Bulevaru despota Stefana, a da bi radovi na probijanju tunelske cevi trebalo da počnu za deset meseci i traju oko dve i po godine. Gradilište novog mosta na mestu Starog savskog mosta trenutno je zatvoreno zbog istrage nesreće u kojoj je 7. aprila poginuo jedan radnik, dok su trojica povređena. Gradonačelnik Šapić nije se na današnjoj konferenciji za novinare eksplicitno osvrnuo na taj incident,