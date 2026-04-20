Od sedam nezavisnih kandidata u Nišu za Lekarsku komoru Srbije izabrano dvoje

Prema zapisniku koji nam je dostavljen nakon završetka izbornog procesa u Nišu, dva od ukupno osam mandata za Skupštinu Lekarske komore Srbije (LKS) osvojili su nezavisni kandidati, saopštili su jutros niški studenti u blokadi.

Studenti su još jednom upozorili da tokom glasanja i brojanja glasova nije bilo nezavisnih posmatrača. „Glasovi na izborima za Lekarsku Komoru u Nišu su prebrojani. Osvojili smo 2 od 8 mandata, dok je komisija osvojila Ginisov rekord za najduže nameštanje glasova: Od 19h do 05h.Niko iz komisije nije hteo da nam se obrati, a krađa je, po zapisnicima, evidentna. ODGOVARAĆETE!„, napisali su studenti u blokadi Univerzieta u Nišu na društvenoj mreži „X“ „Bez nezavisnih