Kiša, pljuskovi i grmljavina: Kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje

U Srbiji ujutru na severu i zapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak, severozapadni. Jutarnja temperatura od pet do 11 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i svežije vreme, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, prenosi RHMZ. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 17. U utorak će biti promenljivo oblačno vreme i malo svežije,