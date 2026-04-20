MUP: Otkriveno oko 40.000 prekršaja prekoračenja brzine u sedam dana

Otkriveno je oko 40.000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine tokom sedam dana trajanja međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja "Speed", rekao je za Tanjug pukovnik Dejan Stević, ispred Uprave saobraćajne policije.

Prema njegovim rečima, pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, su u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je sprovedena u periodu od 13. do 19. aprila, realizovali su sveobuhvatne aktivnosti usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine. "Tokom sedam dana trajanja akcije, kontrolisano je ukupno oko 50 hiljada vozila, a otkriveno je oko 40 hiljada prekršaja prekoračenja