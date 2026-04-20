Snažan zemljotres pogodio obalu Japana: Proveravaju se nuklerne elektrane

Prijavljen je još jedan zemljotres jačine 5,4 Rihtera na severu Japana, prenosi Japanska meteorološka agencija i dodaje da će se naknadni potresi nastaviti tokom cele nedelje.

Zemljotres se dogodio u 15.02 časa po lokalnom vremenu nakon serije potresa jačine od 3.5 do 4.5 stepeni Rihterove skale. Više građana je prijavilo jače potrese na severoistoku Japana, sa potresima srednje jačine u Nagasakiju, Vakajami, Tokiju i Niigati. Kako se navodi na sajtu agencije, građani bi trebalo da budu u pripravnosti, da se drže podalje od obale i velikih vodenih površina, kao i da će se potresi nastaviti tokom cele nedelje. Oko 100 domaćinstava je