Vučić nastavio konsultacije: Sastanak sa predstavnicima Alternative za promene i Ujedinjene seljačke stranke

U Predsedništvu Srbije su oko 9.30 časova završene konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Alternative za promene.

Na konsultacijama kod predsednika Srbije bili su funkcioneri Alternative za promene Arber Pajaziti i Driton Redžepi. Posle sastanka sa predstavnicima Alternative za promene Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Ujedinjene seljačke stranke. Aleksandar Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih