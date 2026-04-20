Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, čeka se Venecijanska komisija

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ne smatra da će Evropska komesarka za proširenje Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova za Srbiju, te ocenila da to ne bi bilo fer jer Venecijanska komisija još nije dala svoje mišljenje.

Brnabić je na konferenciji za novinare kazala da će mišljenje Venecijanske komisije stići u junu. „Mi nećemo čekati jun, mi ćemo odmah, čim dobijemo mišljenje ekspertskog tima, što očekujemo krajem aprila, i pre toga krenuti da radimo na izmenama i dopunama zakona kako bismo imali vremena i za javnu raspravu. Svakako očekujem da te izmene i dopune što pre uđu u Skupštinu“, rekla je Brnabić. Ona je izjavila da je u petak dobila nacrt mišljenja Venecijanske komisije