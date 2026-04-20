Danas je Pobusani ponedeljak: Evo kako se obeležava Vaskrs za mrtve i koje običaje treba poštovati

Srpska pravoslavna crkva obeležava Pobusani ponedeljak, odnosno "Vaskrs za mrtve", dan kada se uređuju grobovi i kada se na groblja iznose farbana jaja. Na ovaj dan obilaze se grobovi upokojenih srodnika, uređuju se grobna mesta, pale se sveće i iznose sveže ofarbana crvena jaja.

Prvi ponedeljak posle trodnevnog vaskršnjeg slavlja naziva se Pobusani ponedeljak. Ime je dobio po običaju da se danas pobusaju grobovi, odnosno uredi i od korova očisti busenje na humkama. Tokom Velike i protekle Svetle nedelje nije bilo pomena ili parastosa. Ovaj ponedeljak je prvi dan kada se ponovo mogu pominjati mrtvi. Ovaj praznik spada u jedan od zadušnih dana, a u pojedinim delovima Srbije smatra se Vaskrsom pokojnika, te se daje pomen i sprema za dušu