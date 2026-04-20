"Evropa traži novog lidera u Srbiji": Da li je prvi susret rektora Vladana Đokića sa Martom Kos još jedan znak "preokreta" u EU…

Rektor Univerziteta u Beogradu, Vladan Đokić, otputovao je u ponedeljak u Brisel, gde se sastao sa evropskom komesarskom za proširenje, Martom Kos. Ovo je prvi put da se rektor Đokić sastaje sa nekim zvaničnikom Evropske unije, što je bio dovoljan razlog da se ubrzo nakon sastanka ovim podovodm oglasi i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Profesor Zoran Stojiljković ocenjuje za Novu da je odlazak rektora Vladana Đokića u Brisel znak da se u krugovima EU traži novi lider, pri čemu je Đokić, delom

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić sastao se u ponedeljak sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos u njenom kabinetu u Briselu. Reč je o prvom zvaničnom susretu rektora Đokića sa visokim zvaničnicima Evropske unije. Đokić i Kos su razgovarali su o situaciji u Srbiji, sa akcentom na studentske proteste koji su pokrenuti nakon pada nadstrešnice 1. novembra 2024. godine, ali i o situaciji na Univerzitetima, upadu policije u Rektorat Univerziteta u