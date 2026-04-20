Glasove u Nišu brojali do 5 ujutro, oglasio se Cesid o izborima u Lekarskoj komori: "Bile su ogromne gužve, izlaznost neočekivana"

Na izborima za Lekarsku komoru Srbije, koji su juče održani u svim većim gradovima zemlje, bilo je brojnih neregularnosti, pre svega u Nišu, gde su lekari čekali rezultate glasanja od nedelje u 19 i 30 do ponedeljka u pet sati ujutru. Kako za Nova.rs kažu u CeSID-u, brojanje glasova “se odužilo” jer nisu imali dovoljno ljudi, a glasalo je daleko više lekara nego što je očekivano.

Prema dosadašnjim rezultatima nezavisni kandidati osvojili su dva od osam mandata. Među lekarima koji su prošli su dr Dejan Hristov i dr Tatjana Pejčić. Lekari, međutim, kažu da je došlo do brojnih malverzacija, zbog čega će uložiti prigovore na rezultate, koje su, bez ikakvog objašnjenja, čekali do ranih jutarnjih sati. “Pokušavam da se oporavim posle 24 sata nespavanja. Juče smo ceo dan bili na biračkim mestima, a od pola osam uveče do pet ujutru su brojali