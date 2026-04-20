"Niste zaslužili": Jago ušao u sukob sa navijačem Zvezde posle debija za Virtus FOTO

U okviru italijanskog šampionata, ekipa Virtusa savladala je Tortonu (74:69) rezultatom koji je ostao u senci debitantskog nastupa Jaga dos Santosa za tim iz Bolonje.

Brazilski plejmejker, koji je nedavno na opšte iznenađenje napustio Crvenu zvezdu u jeku njene borbe za plej-of Evrolige, ostavio je veoma dobar utisak u novom dresu, zabeleživši 12 poena, šest skokova i šest asistencija za 25 minuta na parketu. Ipak, pažnju javnosti više je privukla njegova reakcija na društvenim mrežama nakon utakmice. Na zvaničnoj objavi Virtusa, jedan navijač Crvene zvezde prokomentarisao je njegov učinak rečima da "ni u ABA ligi to nije