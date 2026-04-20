Studenti objavili rezultate izbora za Lekarsku komoru Srbije: Nezavisni kandidati pobedili u Beogradu, Somboru, Kraljevu…

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Novom Sadu objavili su njima dostupne rezultate na današnjim izborima za Lekarsku komoru Srbije i Regionalnu Lekarsku komoru Vojvodine.

Prema informacijama koje su podelili na društvenim mrežama, nezavisni kandidati pobedili su u Kraljevu, Valjevu, Požarevcu, Vrbasu, Somboru, Paliluli, Voždovcu, Zemunu, Smederevu, Vračaru, Starom Gradu, Zvezdari i Subotici. Presek stanja🤍 pic.twitter.com/BDDkqAkWU4 Takođe su naveli da su nezavisni kandidati pobedili na svim opštinama u Beogradu, izuzev Obrenovca, gde se još uvek broje glasovi. "U Beogradu su pobedili svi nezavisni kandidati koji su se kandidovali,