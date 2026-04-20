“Uticaj vlasti biće nepostojeći, više nećemo ćutati”: Nezavisni kandidati o promenama nakon izbora u Lekarskoj komori Srbije…

Na izborima za Lekarsku komoru Srbije (LKS) i Regionalne lekarske komore (RLK), koji su održani u nedelju, na većini biračkih mesta, kako kažu lekari, pobedili su nezavisni kandidati “Naše komore”. Međutim, još nisu saopšteni rezultati izbora na svim biračkim mestima, ali lekari najavljuju radikalne promene u medicinskoj struci nakon postavljanja novog rukovodstva, bez uticaja politike i mešanja vlasti. Upozoravaju da će neće ćutati i da će biti strogog kažnjavanja svakog kršenja Statuta i Pravilnika koji

Tokom izbora za LKS i RLK u svim većim gradovima bilo je brojnih neregularnosti, pre svega u Nišu gde su lekari 10 sati čekali rezultate glasanja, na koje će podneti prigovor. Izlaznost je bila neočekivano velika što je, kažu lekari, ukazalo na snažnu motivaciju i želju struke za promenama. “U Beogradu i Novom Sadu dobili su nezavisni kandidati. To znači da ćemo 99 odsto u RLK imati ljude koji će raditi za dobrobit struke i koji će izabrati upravu koja neće