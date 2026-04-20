Više od 400 članova akademske zajednice pisalo Senatu Univerziteta u Novom Sadu zbog prigovora na reizbor profesora Vladimira Mihića

Više od 420 članova akademske zajednice Univerziteta u Novom Sadu uputilo je pismo članovima Senata ovog univerziteta povodom predstojeće odluke o reizboru u zvanje vanrednog profesora Vladimira Mihića.

U četvrtak, 23. aprila, Senat će odlučivati o reizboru u zvanje vanrednog profesora Filozofskog fakulteta prof. dr Vladimira Mihića. Kako se ističe u pismu, prigovori na izveštaj za njegov izbor sugerišu da se „u njegovom slučaju uvode kriterijumi izvan okvira propisanih akademskih standarda“. Podsetimo, dva prigovora na reizbor Mihića podneo je dekan DIF-a Patrik Drid, navodeći da je „kandidat svojim javnim istupima, nastupima u medijima i objavama na društvenim