Ljeida iznenadila Barselonu, ubedljiv trijumf na domaćem terenu

Oriol Pauli sa 27 poena predvodio domaćina do pobede u 27. kolu, dok Barselona ulazi u meč Evrolige sa Crvenom zvezdom posle poraza

Košarkaši Ljeide pobedili su danas na svom terenu ekipu Barselone rezultatom 90:80 (24:21, 17:25, 24:15, 25:19) u utakmici 27. kola španske ACB lige. U pobedničkoj ekipi istakao se Oriol Pauli, koji je postigao 27 poena. U ekipi Barselone najefikasniji je bio Dario Brizuela sa 21 poenom. Barselona se nalazi na petom mestu na tabeli španskog prvenstva sa 18 pobeda i devet poraza, dok je Ljeida na 13. poziciji sa skorom 10/17. Košarkaši Barselone će u utorak od 20.45