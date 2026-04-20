Mančester siti pobedio Arsenal

Londonski klub je imao šansu za izjednačenje u 73. minutu, a lopta je posle udarca Gabrijela pogodila stativu

MANČESTER – Fudbaleri Mančester sitija pobedili su danas na Itihadu ekipu Arsenala rezultatom 2:1 (1:1) u derbi meču 33. kola engleske Premijer lige. Golove za Mančester siti postigli su Rajan Šerki u 16. i Erling Haland u 65. minutu. Jedini strelac za Arsenal bio je Kai Haverc u 18. minutu. Fudbaleri Arsenala se nalaze na prvom mestu na tabeli sa 70 bodova. Mančester siti je drugi na tabeli sa 67 bodova, ali „građani” imaju i meč manje. Mančester siti će u