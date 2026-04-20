Merc: Nemačka se priprema za mogući nedostatak kerozina

Nemačka raspolaže značajnim rezervama nafte i naftnih derivata, uključujući oko milion tona kerozina–rekao je Fridrih Merc

BERLIN – Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da je savezna Vlada spremna da reaguje na mogući nedostatak kerozina u Evropi, dodajući da je snabdevanje otežano, ali i dalje stabilno. On je, kako prenosi Špigel, najavio i da će vlada uskoro sazvati Nacionalni savet za bezbednost radi razmatranja snabdevanja energentima. „Vrlo brzo ćemo sazvati Nacionalni savet za bezbednost kako bismo razmotrili pitanje sigurnosti snabdevanja”, rekao je Merc, ističući da