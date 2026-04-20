Nagetsi poveli protiv Minesote na startu plej-ofa

Druga utakmica serije

Denver Nagetsi poveli su sa 1:0 u prvoj rundi plej-ofa Američke NBA lige, pošto su na svom terenu pobedili Minesota Timbervulvse sa 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26). Najefikasniji u ekipi iz Kolorada bio je Džamal Mari sa 30 poena, uz sedam asistencija i pet skokova, srpski centar Nikola Jokić zabeležio je 199. tripl-dabl u karijeri i 35. u sezoni sa 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija, dok je Aron Gordon postigao 17 poena, uz osam skokova i tri asistencije.