Optužnica zbog udesa u kojem je poginula porodica

Sudu je predloženo da okrivljenog osudi na maksimalnu zatvorsku kaznu, kao i da mu izrekne obaveznu meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv državljanina Bosne i Hercegovine Nikole Đ. (25) zbog sumnje da se 26. oktobra prošle godine na Novom Beogradu kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa, čime je ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i telo ljudi, usled čega je nastupila smrt troje oštećenih, dok je jedan oštećeni zadobio teške telesne povrede, saopšteno je iz tužilaštva. Optužnicom, koja je predata Višem