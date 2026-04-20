Pregovori mogu biti paravan za iznenadni vojni udar Amerike

Iran trenutno procenjuje da je scenario novog sukoba verovatniji od nastavka pregovora

Iran je spreman za moguće obnavljanje vojnih sukoba, navodi iranska novinska agencija Tasnim, analizirajući aktuelnosti Sjedinjenih Američkih Država u regionu. Prema tim navodima, poslednjih dana zabeležen je niz aktivnosti koje ukazuju na pojačano vojno angažovanje SAD, uključujući kretanje ratnih brodova, uspostavljanje „vazdušnog mosta“ za transport opreme, kao i učešće teških transportnih aviona poput C-5 i C-17 . Takođe se pominju vojne vežbe za zauzimanje