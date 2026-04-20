Radev: Radićemo na formiranju stabilne vlade

Radev je poručio da se nada da Bugarska neće biti primorana da ponovo ide na izbore

Lider stranke „Progresivna Bugarskaˮ Rumen Radev izjavio je, nakon što je u izlaznim anketama objavljeno da je ta stranka pobedila na danas održanim parlamentarnim izborima u Bugarskoj, da će raditi na formiranju stabilne vlade i da njegova stranka neće dozvoliti ponovne izbore, naglašavajući da bi to bilo „katastrofalnoˮ za Bugarsku. Radev je, prenosi bugarska agencija BTA, poručio novinarima da se nada da Bugarska neće biti primorana da ponovo ide na izbore.