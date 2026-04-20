Retajo kandidat desnice za predsednika Francuske 2027.

Predsednički izbori u Francuskoj trebalo bi da se održe u aprilu 2027. godine

Predsednik Republikanske stranke i bivši ministar unutrašnjih poslova Francuske, Bruno Retajo, izabran je danas za kandidata stranke na predsedničkim izborima 2027. godine, nakon internog glasanja održanog ovog vikenda. Više od 76.000 članova stranke izašlo je na birališta kako bi odlučilo o načinu izbora predsedničkog kandidata, a 73,8 odsto njih je podržalo opciju direktnog nominovanja od strane lidera stranke, čime je praktično potvrđena Retajova kandidatura,