Teodora Kostović eliminisana u kvalifikacijama za turnir u Madridu

Meč je trajao jedan sat i 43 minuta

Srpska teniserka Teodora Kostović nije uspela da se plasira u finale kvalifikacija za VTA turnir u Madridu, pošto je večeras u prvom kolu kvalifikacija poražena od Anastasije Potapove iz Austrije 6:4, 7:5. Meč je trajao jedan sat i 43 minuta. Potapova je 56. teniserka sveta, dok se Kostović nalazi na 164. mestu VTA liste. Potapova će u finalu kvalifikacija igrati protiv sunarodnice Sinje Kraus. Srpska teniserka Lola Radivojević ranije danas nije uspela da se