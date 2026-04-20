Tramp: Gađaćemo iransku ključnu infrastrukturu

„Ako ne prihvate ponuđeni sporazum gađaćemo njihove mostove i elektrane” – rekao je Donald Tramp

VAŠINGTON – Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će SAD gađati ključnu infrastrukturu u Iranu ukoliko Teheran ne prihvati ponuđeni sporazum, dodajući da daje šansu i miru i ratu. „Ako sporazum ne bude postignut, gađaćemo njihove mostove i elektrane. Ako ne potpišu ovaj sporazum, cela zemlja će biti uništena”, rekao je Tramp za televiziju Foks njuz, ponovivši pretnju da bi mogao da „uništi civilizaciju” u Iranu. Tramp je istakao