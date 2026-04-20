Nezavisni kandidati pobedili na izborima za lekarske komore u Novom Sadu

Svi kandidati sa nezavisne liste na izborima za skupštinu Lekarske komore Srbije (LKS) i Regionalne lekarske komore Vojvodine (RLKV) koji su bili na listi u Novom Sadu pobedili su, objavili su jutros iz te grupe.

U saopštenju nezavisne liste kandidata navodi se da je Novi Sad, "uz fenomenalnu i rekordnu izlaznost (preko 40 odsto lekara)", izabrao sedam od sedam nezavisnih kandidata iz državne prakse za LKS, zatim pet od pet nezavisnih kandidata iz privatne prakse za LKS, 11 od 11 nezavisnih kandidata iz državne prakse za RLKV, kao i pet od pet nezavisnih kandidata iz privatne prakse za RLKV. "U Vojvodini ukupno 19 od 25 nezavisnih u LKS, 23 od 34 u RLKV (42 od 59 zbirno)",