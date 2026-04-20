Otvoren novi železnički most na Tamišu, između Orlovata i Tomaševca

Novi železnički most preko reke Tamiš, između Orlovata i Tomaševca, dužine 120 metara, u čiju je gradnju uloženo 12,5 miliona evra, otvoren je danas.

"Ovaj most omogućiće da vozovi između Orlovata i Tomaševca, na čitavom pravcu Pančevo-Zrenjanin-Kikinda, saobraćaju bezbednije i brže od 100 kilometara na čas", kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je prisustvovao svečanosti i naglasio da je novi most signal za dodatana ulaganja u Banat. Istakao je da su sve firme koje su učastvovale u gradnji mosta iz Srbije. Vučić je pokazao i rešenje o upotrebnoj dozvoli za most, izdato, kako je naveo, pre mesec