Prvi rezultati izbora u Bugarskoj: Vodi stranka Rumena Radeva, u parlament ulaze još tri liste

Prvi rezultati parlamentarnih izbora u Bugarskoj pokazuju da stranka "Progresivna Bugarska" bivšeg bugarskog predsednika Rumena Radeva vodi sa 44,4 odsto glasova, dok se očekuje da u skupštinu uđu još tri liste.

To pokazuju podaci agencije "Mjara" na osnovu 65 odsto obrađenog uzorka. Prema preliminarnim rezultatima, ta stranka mogla bi da osvoji više od 130 mesta u narednom sazivu parlamenta. Podaci pokazuju i da je koalicija GERB-SDS Bojka Borisova druga politička snaga sa 11,8 odsto glasova, dok sledi "Nastavljamo promene - Demokratska Bugarska" sa 11 odsto. Pokret za prava i slobode (DPS) osvojio je 8,4 odsto, dok je partija Vazraždane na 4,1 odsto, čime je, prema ranim