Vučić: Do Đurđevdana ili koji dan posle znaće se kad će biti izbori

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da veruje da će se do Đurđevdana (6. maja) ili koji dan posle znati kada će biti vanredni parlamentarni izbori u Srbiji.

"Verujem da ćemo tamo do Đurđevdana znati otprilike ili koji dan posle kada će biti izbori", rekao je Vučić. On je poručio opoziciji da će imati priliku da pobede. "Uostalom, imaju sad veliki talas iz Mađarske, nešto su ućutali oko Bugarske i Slovenije, ali dobro, tako to ide. Imaju veliki talas i priliku ogromnu. Sve im dobro ide. Možda ih narod hoće, ako ih narod hoće, mi ćemo da im čestitamo, ali onda se spremite narode, neće biti novih pruga, ima samo da ih