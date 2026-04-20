Američka vojska objavila snimak zauzimanja iranskog broda; Izrael i Liban u četvrtak ponovo za pregovaračkim stolom u Vašingtonu

Odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo ulaze u ozbiljnu fazu napetosti. Šef Bele kuće Donald Tramp ponovio je pretnje uništenjem iranskih infrastruktura ako Teheran ne postigne dogovor o okončanju rata. Iran je, međutim, odbio ponudu za pregovore, ističući da blokada Ormuskog moreuza ostaje na snazi sve dok SAD ne ukinu blokadu iranskih luka. Izraelski mediji najavljuju da će se Izrael i Liban u četvrtak ponovo naći za pregovaračkim stolom u Vašingtonu.

15:30 Izrael i Liban u četvrtak ponovo za pregovaračkim stolom u Vašingtonu Prema navodima više izraelskih medija, druga runda razgovora između Izraela i Libana biće održana u četvrtak u Vašingtonu. To će biti prvi direktni kontakti dve strane nakon što je na snagu stupilo desetodnevno primirje, koje je počelo u četvrtak. (Rojters) 13:43 Si uputio poziv da se obezbedi normalan prolazak brodova kroz Ormuski moreuz Predsednik Kine Si Đinping uputio je poziv da se