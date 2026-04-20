Tramp: Izrael me nije nagovorio da napadnem Iran; Pezeškijan: Iranci se ne povijaju pred silom

Iako je "Njujork post" preneo Trampove reči da je američka delegacija na putu za Islamabad, izvor "Rojtersa" tvrdi da je potpredsednik SAD nije krenuo na drugu rundu pregovora sa Iranom. Teheran razmatra učešće u razgovorima sa SAD, odluka još nije doneta. Izraelski mediji najavljuju da će se Izrael i Liban u četvrtak ponovo naći za pregovaračkim stolom u Vašingtonu.

23:11 Mediji: SAD traže od Bejruta ukidanje zabrane kontakata libanskih građana s Izraelom Sjedinjene Američke Države mogle bi da zatraže od Libana da ukine zakon kojim se zabranjuju kontakti između libanskih građana i Izraelaca, tokom direktnih pregovora kojima Vašington posreduje između Bejruta i Jerusalima, prenosi saudijski list Ašark al Avsat, pozivajući se na izvore. Kako se navodi, ukidanje tog propisa, zasnovanog na libanskom Zakonu o bojkotu Izraela iz