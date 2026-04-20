Zemljotres jačine 7,4 jedinice pogodio Japan, izdato upozorenje na cunami
RTS pre 56 minuta
Japan je pogodio zemljotres jačine 7,4 jedinice po Rihterovoj skali. Izdato je upozorenje na cunami, očekuju se talasi visine i do tri metra.
Meteorološka agencija upozorila na naknadne potrese tokom cele nedelje Prijavljen je još jedan zemljotres jačine 5,4 jedinica Rihterove skale na severu Japana, prenosi Japanska meteorološka agencija i dodaje da će se naknadni potresi nastaviti tokom cele nedelje. Zemljotres se dogodio u 15.02 časa po lokalnom vremenu nakon serije potresa od 3,5 do 4,5. Više građana je prijavilo jače potrese na severoistoku Japana, sa potresima srednje jačine u Nagasakiju, Vakajami,