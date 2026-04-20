Zemljotres jačine 7,4 jedinice pogodio Japan, izdato upozorenje na cunami

Japan je pogodio zemljotres jačine 7,4 jedinice po Rihterovoj skali. Izdato je upozorenje na cunami, očekuju se talasi visine i do tri metra.

Meteorološka agencija upozorila na naknadne potrese tokom cele nedelje Prijavljen je još jedan zemljotres jačine 5,4 jedinica Rihterove skale na severu Japana, prenosi Japanska meteorološka agencija i dodaje da će se naknadni potresi nastaviti tokom cele nedelje. Zemljotres se dogodio u 15.02 časa po lokalnom vremenu nakon serije potresa od 3,5 do 4,5. Više građana je prijavilo jače potrese na severoistoku Japana, sa potresima srednje jačine u Nagasakiju, Vakajami,