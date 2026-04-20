BLISKOISTOČNI SUKOB - Netanjahu: Nismo završili posao u Iranu; Teheran razmatra učešće u razgovorima

TEHERAN - Iako je "Njujork post" preneo Trampove reči da je američka delegacija na putu za Islamabad, izvor "Rojtersa" tvrdi da je potpredsednik SAD još nije krenuo na drugu rundu pregovora sa Iranom. Teheran razmatra učešće u razgovorima sa SAD, ali odluka još nije doneta. Izraelski mediji najavljuju da će se Izrael i Liban u četvrtak ponovo naći za pregovaračkim stolom u Vašingtonu.

- Netanjahu: Nismo završili posao u Iranu Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas da izraelski piloti kontrolišu iransko nebo, ali da Izrael "nije završio posao" u Iranu. "Svet priznaje odlučnost Izraela da se brani i da brani čovečanstvo od varvarskog fanatizma. Mali Izrael i naš veliki prijatelj Sjedinjene Države nose celu zapadnu civilizaciju na svojim leđima", rekao je Netanjahu na ceremoniji povodom Dana sećanja u Jerusalimu, prenosi Tajms of