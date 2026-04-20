Brnabić: Uskoro finalno mišljenje Venecijanske komisije, krećemo odmah u primenu

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Brnabić: Uskoro finalno mišljenje Venecijanske komisije, krećemo odmah u primenu

BEOGRAD - Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je u petak dobila nacrt mišljenja Venecijanske komisije na set izmena pravosudnih zakona, ocenivši da je nacrt fer i balansiran i najavila da će se odmah krenuti u njegovu primenu i izmenu pravosudnih zakona na način kako je to komisija preporučila.

Brnabić je kazala da će do sutra poslati komentare na mišljenja i dodala da očekuje u narednih nekoliko dana finalno mišljenje ekspertskog tima Venecijanske komisije. "Mi ćemo odmah krenuti u primenu mišljenja ekspertskog tima. Nećemo čekati da mišljenje bude usvojeno od strane Venecijanske komisije u junu, već ćemo odmah krenuti u njegovu primenu i izmenu seta pravosudnih zakona na način kako je to preporučila i Venecijanska", poručila je Brnabić na konferenciji
Povezane vesti »

Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, čeka se Venecijanska komisija

Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, čeka se Venecijanska komisija

Glas Zaječara pre 1 sat
Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti danas da se Srbiji zamrznu sredstva EU

Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti danas da se Srbiji zamrznu sredstva EU

Euronews pre 1 sat
Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, stigao nacrt mišljenja Venecijanske komisije

Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, stigao nacrt mišljenja Venecijanske komisije

N1 Info pre 2 sata
Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, čeka se Venecijanska komisija

Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, čeka se Venecijanska komisija

Nova ekonomija pre 2 sata
Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, čeka se Venecijanska komisija

Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, čeka se Venecijanska komisija

Beta pre 2 sata
Stigao nacrt mišljenja Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona. Ana Brnabić: "Zaključak korektan, pohvaljen deo oko…

Stigao nacrt mišljenja Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona. Ana Brnabić: "Zaključak korektan, pohvaljen deo oko upućivanja tužilaca"

Blic pre 2 sata
Stigao nacrt mišljenja Venecijanske komisije o pravosudnim zakonima, Brnabić: "Fer i balansiran, krećemo sa primenom"

Stigao nacrt mišljenja Venecijanske komisije o pravosudnim zakonima, Brnabić: "Fer i balansiran, krećemo sa primenom"

NIN pre 2 sata
Novi dan: Nervoza raste

Novi dan: Nervoza raste

N1 Info pre 27 minuta
Rektor Đokić u Briselu sa ervopskom komesarkom za proširenje Martom Kos

Rektor Đokić u Briselu sa ervopskom komesarkom za proširenje Martom Kos

RTV pre 27 minuta
Đerlek u Istanbulu: Samo udruženi i saglasni možemo mladima dati svet bez razaranja

Đerlek u Istanbulu: Samo udruženi i saglasni možemo mladima dati svet bez razaranja

RTV pre 7 minuta
Jovanov: Opozicija tražila raspravu o nepoverenju vladi da bi odložila izbore

Jovanov: Opozicija tražila raspravu o nepoverenju vladi da bi odložila izbore

RTV pre 7 minuta
Nastavljene konsultacije Vučića sa strankama, u Predsedništvu predstavnici Alternative za promene, pa Ujedinjena seljačka…

Nastavljene konsultacije Vučića sa strankama, u Predsedništvu predstavnici Alternative za promene, pa Ujedinjena seljačka stranka (foto)

Blic pre 28 minuta