Brnabić: Uskoro finalno mišljenje Venecijanske komisije, krećemo odmah u primenu

BEOGRAD - Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je u petak dobila nacrt mišljenja Venecijanske komisije na set izmena pravosudnih zakona, ocenivši da je nacrt fer i balansiran i najavila da će se odmah krenuti u njegovu primenu i izmenu pravosudnih zakona na način kako je to komisija preporučila.

Brnabić je kazala da će do sutra poslati komentare na mišljenja i dodala da očekuje u narednih nekoliko dana finalno mišljenje ekspertskog tima Venecijanske komisije. "Mi ćemo odmah krenuti u primenu mišljenja ekspertskog tima. Nećemo čekati da mišljenje bude usvojeno od strane Venecijanske komisije u junu, već ćemo odmah krenuti u njegovu primenu i izmenu seta pravosudnih zakona na način kako je to preporučila i Venecijanska", poručila je Brnabić na konferenciji