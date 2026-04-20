IDF upozorile civile da se ne vraćaju u sela u južnom Libanu

TEL AVIV - Izraelske odbrambene snage (IDF) upozorile su danas libanske civile da se ne vraćaju u sela na jugu Libana, usred krhkog primirja.

"Tokom sporazuma o prekidu vatre, IDF nastavljaju da ostaju raspoređene na svojim položajima u južnom Libanu zbog kontinuiranih terorističkih aktivnosti Hezbolaha", rekao je portparol IDF-a Avihaj Adrei u objavi na platformi X, prenosi Tajms of Izrael. On je naveo imena desetak sela u koja civili još ne mogu da se vrate, kao i područje oko reke Litani. Tokom primirja, vojska je saopštila da će nastaviti da čisti područje koje je trenutno pod njenom kontrolom od