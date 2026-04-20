Si uputio poziv da se obezbedi normalan prolazak brodova kroz Ormuski moreuz

PEKING - Predsednik Kine Si Đinping uputio je danas poziv da se obezbedi normalan prolazak brodova kroz Ormuski moreuz u telefonskom razgovoru sa saudijskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, javlja Sinhua.

Si je istakao da se Kina zalaže za hitan i sveobuhvatan prekid vatre i insistira na rešavanju sukoba na Bliskom istoku političkim i diplomatskim putem, preneo je Rojters. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD gađati ključnu infrastrukturu u Iranu ukoliko Teheran ne prihvati ponuđeni sporazum, dodajući da daje šansu i miru i ratu. "Ako sporazum ne bude postignut, gađaćemo njihove mostove i elektrane. Ako ne potpišu ovaj sporazum,