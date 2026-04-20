SPC obeležava pobusani ponedeljak, odnosno "Vaskrs za mrtve"

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Pobusani ponedeljak, što je dan posvećen upokojenima i on se uvek obeležava prvog ponedeljka posle trodnevnog vaskršnjeg slavlja i smatra se Vaskrsom za mrtve.

Ovaj praznik spada u jedan od zadušnih dana, a u pojedinim delovima Srbije smatra se Vaskrsom pokojnika, te se daje pomen i sprema za dušu umrlim precima i srodnicima. Na pobusani ponedeljak se obilaze grobovi upokojenih srodnika, uređuju se grobna mesta, pale se sveće i iznose sveže ofarbana crvena jaja. Ta jaja koja se kucaju o spomenik i upokojenima se poručuje "Hristos Vaskrse", a tim činim upokojenim srodnicima iskazujemo poštovanje i sa njima delimo radost