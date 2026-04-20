Tramp: Novi sporazum sa Iranom biće bolji od nuklearnog dogovora iz 2015.

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će novi sporazum sa Iranom biti, kako je naveo, znatno bolji od nuklearnog dogovora iz 2015. godine, ocenjujući prethodni sporazum kao štetan po bezbednost SAD.

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social kritikovao Zajednički sveobuhvatni plan akcije (JCPOA), poznat kao iranski nuklearni sporazum, koji su, kako je naveo, potpisali bivši američki predsednici Barak Obama i Džozef Bajden. On je ocenio da je taj dogovor predstavljao "put ka nuklearnom oružju" i tvrdi da bi novi sporazum, na kojem se sada radi, to onemogućio. Tramp je dodao i da je, kako je rekao, 1,7 milijardi dolara u gotovini isporučeno Iranu