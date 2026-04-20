UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Evropi potreban sopstveni sistem odbrane od balističkih raketa

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.517. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Evropa mora da razvije sopstveni sistem odbrane od balističkih projektila, navodeći da Ukrajina već pregovara sa više zemalja o njegovom uspostavljanju i da bi takav sistem mogao da bude izgrađen u roku od godinu dana.

"Smatram da treba da imamo evropski protivbalistički odbrambeni sistem. Već razgovaramo sa više zemalja i radimo u tom pravcu", rekao je Zelenski, preneo je Rojters. On je dodao da je cilj da se takav sistem izgradi u roku od godinu dana. Zelenski je ocenio da je zadatak izuzetno složen, ali ostvarljiv, navodeći da je o toj inicijativi već razgovarao sa ključnim evropskim državama, koje nije imenovao. Odbrana od balističkih raketa predstavlja jedan od najvećih