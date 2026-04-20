Prognoza za utorak, 21. april: Vreme hladnije i oblačno, povremeno sa kišom

U Srbiji će sutra vreme biti oblačno, povremeno sa kišom i hladnije, posebno na jugu gde se očekuje veća količina padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu zemlje biće promenljivo oblačno, pre podne suvo, sredinom dana i posle podne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od šest do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 na jugu do 18 stepeni na istoku zemlje. Prestanak padavina u većini mesta očekuje se uveče, osim na jugu. U Beogradu će sutra nakon oblačnog jutra tokom dana biti promenljivo i svežije. Na širem području grada posle