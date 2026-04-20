Novak oborio još jedan Federerov rekord

Sport klub pre 26 minuta  |  Autor: Maja Todić
Novak Đoković dodao je na listu rekorda još jedan ovoga ponedeljka.

Na novoj ATP listi, Novak Đoković zadržao je četvrto mesto, a to znači da je među pet najboljih tenisera sveta neverovatnih 860 nedelja! Time je Đoković oborio još jedan rekord koji je držao Rodžer Federer. Legendarni Švajcarac bio je u top pet na svetu 859 nedelja. Sada ta lista izgleda ovako: Novak Đoković 860 Rodžer Federer 859 Rafael Nadal 837. Skoro polovinu od tih 860 nedelja Nobak je proveo na broju jedan – 428 što je jedan od rekorda koje će biti teško
Novak ĐokovićRafael NadalRodžer FedererATPATP lista

