Ili plej-of ili je bačena još jedna sezona

"Obrni-okreni", košarkaši Crvene zvezde su drugu sezonu zaredom regularni deo Evrolige završili na desetom mestu.

Prema novom sistemu takmičenja, to donosi plasman u plej-in sa poslednje pozicije, a put do plej-ofa je “paklen”, pošto u nekoliko dana treba dobiti dva meča u gostima. Zvezda u utorak od 20.45 sati gostuje u Barseloni, koja je bila deveta, a pobednik tog duela će gostovati poraženom iz susreta Panatinaikos - Monako. Ko pobedi u toj drugoj utakmici će ući u plej-of i tamo igrati četvrtfinalnu seriju protiv prvoplasiranog Olimijakosa. Dakle, teško da teže ne može