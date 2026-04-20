Tramp ponovo preti: Gađaćemo iransku ključnu infrastrukturu ako ne prihvate ponuđeni sporazum

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD gađati ključnu infrastrukturu u Iranu ukoliko Teheran ne prihvati ponuđeni sporazum, dodajući da daje šansu i miru i ratu.

"Ako sporazum ne bude postignut, gađaćemo njihove mostove i elektrane. Ako ne potpišu ovaj sporazum, cela zemlja će biti uništena", rekao je Tramp za medije u nedelju, ponovivši pretnju da bi mogao da "uništi civilizaciju" u Iranu. Tramp je istakao da SAD i dalje nude "fer i razuman sporazum", ali da ne isključuje upotrebu sile ukoliko Iran odbije ponudu, dodajući da je "vreme da se okonča iranska mašina za ubijanje". Tramp je dodao da su SAD spremne za još