Zapad koristi grubu silu protiv Irana, kao što je to radio protiv Jugoslavije

Rusija je oštro osudila američko-izraelske napade na Iran, ocenjujući da takvi postupci ne odgovaraju interesima većine zemalja u svetu i predstavljaju kršenje međunarodnog prava.

Državni sekretar i zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Jevgenij Ivanov izjavio je na Trećem sveruskom municipalnom forumu „Mala otadžbina – snaga Rusije“ da Zapad vodi „destruktivnu politiku uz primenu grube sile“, kao što su, prema njegovim rečima, nedavni napadi SAD i Izraela na Iran. On je podsetio da u niz agresivnih poteza Zapada spadaju i bombardovanje Jugoslavije, intervencije u Iraku, Libiji i Siriji, kao i napadi na Jemen. Ivanov je naglasio da se