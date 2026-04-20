Haris Džinović se prvi put posle Melinine svadbe pojavio na groblju! Sahranjen Saša Katančić!

Pevač Saša Katančić sahranjen je danas, 20. aprila 2026. godine, na Novom bežanijskom groblju u Beogradu.

Opelo je počelo u 14:45 časova, a na večni počinak ispratili su ga porodica, prijatelji i brojni saradnici sa estrade. Sahrani je prisustvovao veliki broj kolega koji su došli da odaju poslednju počast muzičaru. Najveću pažnju privukao je Haris Džinović, koji se pojavio vidno potišten i utučen. Ovo je njegovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon vesti o venčanju njegove bivše supruge Meline u Monaku. Haris nije želeo da daje izjave o privatnom životu, ističući samo