Danas naoblačenje sa kišom i grmljavina, na severu popodne razvedranje: Temperatura do 19 stepeni

Naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom iz severnih i zapadnih delova Srbije tokom dana proširiće se i na ostale predele, uz pojačan severozapadni vetar.

Jutro će na jugoistoku i istoku biti vedro i hladno. Sredinom dana na severu delimično razvedravanje, ali uveče sa zapada sledi novi kišni talas. Jutarnja temperatura od 3 na jugoistoku do 11 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 13 do 19 stepeni. U Beogradu u ponedeljak oblačno i svežije sa kišom i pljuskovima. Posle podne delimično razvedravanje, a tokom noći novi kišni talas. Severozapadni vetar prolazno pojačan. Jutarnja temperatura 11°C, maksimalna