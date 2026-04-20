Nikola Topić pobedio rak, pa debitovao u plejofu NBA lige! Dobio ovacije fanova i prelep doček, ovo se čekalo

Košarkaši Oklahoma Siti Tandera su uspeli na sjajan način da započnu odbranu titule u NBA ligi.

Oni su u prvom meču plej-ofa slavili protiv Finiks Sansa sa 119:84, čime su upisali prvi trijumf na domaćem terenu. Ono što je lepo, jako lepo sa ovog meča je i to da je Nikola Topić debitovao u plejofu, nakon što je pobedio rak tokom sezone. Bilo je pitanje da li će igrati i koliko, ali, mladog Topića evo sada i u plejofu, čak je upisao i jednu asistenciju, što je impresivno za tri minuta. Oklahoam je ovaj meč prelomila već u prvom poluvremenu, kada su otišli na