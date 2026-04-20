Vembanjama u MVP modu, sve se crta za duel sa Jokićem: San Antonio bolji od Portlenda

San Antonio savladao je Portland u prvoj utakmici prilično lako, rezultat je bio 111:98.

Sparsi su ovom pobedom poveli u plejof seriji prve runde NBA plejofa, a predvodnik je bio Viktor Vembanjama, kandidat za MVP nagradu regularnog dela sezone. Francuski košarkaš imao je 35 poena uz pet skokova. Sa druge strane, Portlandu nije bio dovoljan ni sjajni košarkaš srpskog porekla, Deni Avdija koji je ubacio 30 poena, dodao i deset skokova i pet asistencija. Blejzersi će morati da pokušaju da potraže brejk u drugoj utakmici, mada je San Antonio veliki