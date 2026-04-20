"Ne putujte u Irak ni iz kog razloga, a ako ste tamo bežite" - Ambasada SAD izdala upozorenje najvišeg stepena rizika
Večernje novosti pre 32 minuta
AMERIČKA ambasada u Bagdadu izdala je danas bezbednosno upozorenje najvišeg stepena na povećan rizik od napada na američke građane i objekte u Iraku, uključujući i područje Iračkog Kurdistana.
Foto: Mohammed Sohail Khan / Alamy / Profimedia U saopštenju se ukazuje da proiranske milicije u Iraku navodno planiraju dodatne napade, dok pojedini elementi unutar iračkih institucija, prema tvrdnjama SAD, pružaju političku i logističku podršku tim grupama. Ambasada upozorava na opasnost od upotrebe raketa, dronova i projektila u iračkom vazdušnom prostoru, uz napomenu da bezbednosna situacija ostaje nestabilna uprkos delimičnom ponovnom otvaranju