Čekajući Godoa: Vučić kaže da će se za izbore znati oko Đurđevdana

Vranje - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u ponedeljak da veruje da će se do Đurđevdana (6. maja) ili koji dan posle znati kada će biti održati vanredni parlamentarni izbori u Srbiji. "Verujem da ćemo tamo do Đurđevdana znati otprilike ili koji dan posle tačno kada će biti izbori", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara kod Tomaševca, gde je prisustvovao otvaranju novog mosta na reci Tamiš, prenosi N1. On je poručio opoziciji da će imati