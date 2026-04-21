Nastavlja se tranzit ruske nafte u Evropu; Zelenski: "Družba ponovo funkcionalna"

Naftovod Družba je ponovo funkcionalan i može da nastavi tranzit ruske nafte u Evropu, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je dodao da su kompletirani radovi na renoviranju na jednom delu naftovoda koji je, kako tvrdi, oštećen u ruskom napadu u januaru ove godine, prenosi Rojters. "Iako niko ne može da trenutno garantuje da Rusi neće ponovo napasti naftovod, naši stručnjaci su obezbedili osnovne uslove za nastavak operacija tog naftovoda i prateće opreme", rekao je Zelenski. Prethodno je pobednik mađarskih izbora i mandatar za sastavljanje buduće vlade Peter Mađar pozvao Zelenskog